Política

Diputados electos de Libre se reunirán este martes por la junta directiva provisional del CN

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La coordinación nacional del Partido Libertad y Refundacion (Libre), convocó a una reunión para este martes a los diputados electos de esta institución política.

La reunión será a las 7:00 de la noche en la sede de Libre en la colonia Humuya en la capital hondureña.

El tema que se tratará es la junta directiva provisional del Congreso Nacional y el enlace de la bancada de Libre.

El Partido Libre es la tercera fuerza política en el Congreso Nacional para el período 2026-2030 tras obtener 35 diputados electos.

Asimismo, los diputados electos de Libre afirmaron que no participarán en la negociación de la elección de la junta directiva del Congreso Nacional. AG

