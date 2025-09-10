Diputados de oposición no tienen altura moral para cuestionar viaje de legisladores a China, afirma dirigente de Libre

Tegucigalpa – Para la dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Carmen Haydeé López los diputados de la oposición “no tienen altura moral para venir a decir que ahora nos toca elegir si tenemos relaciones con Estados Unidos o con China o con cualquier otro país de la región”.

La aspirante a diputada del oficialismo reaccionó así a las críticas del viaje que realizaron esta semana unos 26 diputados del Congreso Nacional hacia China para participar en diversos seminarios, en momentos de una parálisis legislativa.

(Leer) Son 26 los diputados que viajaron a China pese a la larga parálisis legislativa

López considera que hay mucho que aprender de China, como de Estados Unidos, por lo que dijo que “yo esperaría que no solo los diputados y diputadas sino que representantes del poder Ejecutivo y del poder Judicial, en la medida de lo posible, sabemos que nuestros poderes judiciales tienen bastante diferenciación, pero que estén como debe de ser, ejerciendo su función”.

Asimismo, dijo que la oposición que representa tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, “que en un tiempo se volcó a apoyar a Israel a pesar de que dentro de la sociedad hondureña existe el debate como en todo el mundo y que a pesar de la oposición de ciertos sectores de porqué en aquel entonces privilegiaban a Israel encima del pueblo palestino, creo que no tienen altura moral para venir a decir que ahora nos toca elegir”, señaló al defender la política diplomática del gobierno de Libre. VC