Diputados de Libre sufren accidente cuando se dirigían hacia la capital

Tegucigalpa – Dos diputados del Congreso Nacional pertenecientes al Partido Libertad y Refundación (Libre), sufrieron un accidente de tránsito que se registró en la carretera de Olancho hacia Tegucigalpa, a la altura de la comunidad Poza Zarca, frente a Carrizales.

Los diputados involucrados en el accidente fueron identificados como Felipe Ponce y Denis Cálix.

Se informó que el diputado Ponce fue trasladado a Tegucigalpa para revisión médica, mientras Cálix permanece en el lugar a la espera de una grúa para la asistencia al vehículo.

Según información preliminar, ninguno de los parlamentarios sufrió heridas graves.

El vehículo dio varias vueltas y quedó con daños materiales severos.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Honduras registra 298 muertes de personas producto de accidentes viales. IR