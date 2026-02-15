Diputados de concreto

Yanivis Melissa Izaguirre | Periodista, Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La semana legislativa, leída sin discursos, cuenta una historia, el Congreso prefiere lo que se inaugura, lo que se aplaude y lo que no enfrenta a nadie. El problema es que Honduras ya no está para agendas “fotografiables”, está para reformas que duelen, que ordenan, que transparentan y que construyen Estado, no solo carreteras.

Esta semana, el Congreso Nacional dejó un rastro claro de sus prioridades: concreto hidráulico. Si uno mira la lista de temas presentados como analista de datos, no ve una agenda legislativa; ve un mapa de intereses.

1. Lo que revelan los datos: ¿en qué se fue la “semana legislativa”?

a. Infraestructura vial y obra pública (la categoría dominante)

Aquí está el corazón del menú: ley de emergencia vial y múltiples decretos/instrucciones a la SIT para pavimentaciones y reconstrucciones (Sonaguera–Aguán–Trujillo; Namasigüe; Los Tablones–Alubarén–Reitoca; Edy Acosta en Olanchito; Atima; Río Lindo–CA5; etc.).

Lectura política: esto es “territorio”, “cinta”, “foto”, “gestión visible”. Es el tipo de iniciativa que permite a un diputado decir: “yo lo traje”.

Lectura de gobernanza: cuando el Legislativo redacta órdenes de pavimentación, se desdibuja la línea entre legislar y administrar, y se abre espacio a discrecionalidad (prioridades técnicas vs. prioridades electorales).

b. Salud (más declarativa que sistémica)

Aparecen propuestas como:

• Fortalecer el modelo de atención primaria (declaratoria de interés nacional).

• Programa de salud preventiva escolar.

• Clínica periférica y policlínica en Danlí.

• Ambulancia para Patuca.

• Bachillerato técnico en enfermería (ratificación de acuerdo).

Lectura política: se reconoce el dolor real (salud) pero se responde con piezas sueltas: una clínica aquí, una ambulancia allá, un programa escolar.

Lo que falta: la discusión dura: financiamiento, compras públicas, recursos humanos, listas de espera, rectoría, auditoría clínica, y una reforma sanitaria que no sea solo un titular.

c. Educación y formación cívica (mucho currículo, poco sistema)

Propuestas: inglés como segundo idioma, inclusión de necesidades cognitivas especiales, asignatura de cultura constitucional, reforzamiento de educación cívica constitucional.

Lectura política: temas “bonitos” para discurso.

Lo que falta: calidad docente, jornada, infraestructura escolar, conectividad real, evaluación, recuperación de aprendizajes y permanencia escolar.

d. Protección social y cuidados (una señal interesante)

• Sistema Nacional de Guarderías Comunitarias y Primera Infancia.

• Ampliación de licencia postnatal (42 a 65 días).

Aquí hay un giro relevante: economía del cuidado y niñez temprana. Si esto se hace bien (financiamiento, estándares, supervisión, articulación con salud y educación), puede ser de lo más trascendente de la lista.

e. Trabajo y seguridad social (conflicto en puerta)

• Incorporar docentes (activos, jubilados, pensionados) al IHSS.

• Pago de prestaciones laborales a docentes.

Lectura política-técnica: meter un universo grande al IHSS sin resolver su sostenibilidad y gobernanza puede ser popular, pero también explosivo si no hay números, gradualidad y acuerdos.

f. Seguridad y justicia (alto impacto, alto riesgo de populismo penal)

• Reformas para aumentar penas en delitos de violación a menores, agravantes familiares, e incluye castración química.

Lectura política: es el “tema imposible de votar en contra”.

Lectura legislativa seria: subir penas puede sonar contundente, pero si no va acompañado de prevención, investigación, protección a víctimas, salud mental, cadena de custodia, peritajes y capacidad del sistema judicial, el resultado suele ser más titulares que justicia. Además, propuestas como la castración química exigen debate constitucional y de derechos humanos, y un análisis técnico-médico muy riguroso (no solo indignación legislada).

g. Economía/competitividad (pocas, pero estratégicas)

• Modernización y simplificación de aduanas.

• Regulación de compras escolares para evitar abusos (protección al consumidor desde municipios).

• Regulación de empresas de seguridad privada y sus trabajadores.

Aquí está el germen de una agenda productiva. Pero aparece aislado, sin paquete integral.

h. Ambiente y patrimonio (con sabor a amnistía)

• Amnistía de multas administrativas ambientales por no presentar medidas a tiempo.

• Presupuesto 2026 para comité/mecanismo de conservación del patrimonio indígena lenca (Coyocutena).

• Interés nacional: producción alimentaria sostenible y seguridad alimentaria (Comayagua estratégica).

Lectura política: el patrimonio y seguridad alimentaria son positivos; la amnistía ambiental, en cambio, pide lupa: puede convertirse en “borrón y cuenta nueva” para incumplimientos.

i. Vivienda y ordenamiento territorial (la pieza grande del paquete)

• Emergencia habitacional y regularización predial para Cortés, blindando L5,000 millones anuales para asentamientos informales.

Esta sí es una propuesta “macro” en comparación con los tramos de carretera.

El reto: transparencia, criterios de selección, catastro, mitigación de riesgo y no incentivar nuevas ocupaciones por expectativa de regularización.

j. Control político (una sola bala, pero ruidosa)

• Exigir que el fiscal general responda por actos (video de Carlos Zelaya, Sedesol, computadoras sobrevaloradas, etc.).

2. La foto completa: qué les interesa a los diputados (y por qué)

Si clasificamos por “motivación política”:

1. Gestión visible y territorial: pavimentaciones, bulevares, tramos, ambulancias.

2. Temas bandera de alto consenso: niñez, postnatal, delitos contra menores, civismo.

3. Parche institucional: programas y declaratorias “de interés nacional” que no obligan presupuesto ni reforma real.

4. Sectorización: docentes, guarderías, aduanas, seguridad privada.

5. Control político selectivo: el fiscal como episodio, no como sistema.

3. ¿Qué temas urgentes deberían estar discutiéndose (y no aparecen)?

Para contrastar, aquí va la “agenda que no cabe en una foto de inauguración”, pero define país:

Estado y anticorrupción

• Reforma de compras y contrataciones (trazabilidad, sanciones, datos abiertos).

• Fortalecer Tribunal Superior de Cuentas / auditoría independiente y protección a denunciantes.

• Regulación de fideicomisos, transferencias y fondos discrecionales.

• Transparencia presupuestaria real (no solo “blindajes” por decreto).

Justicia y seguridad (más allá de subir penas)

• Fortalecer investigación criminal: peritos, laboratorios, protección a testigos.

• Reforma penitenciaria y reinserción.

• Política integral de prevención de violencia (escuela, comunidad, familia, salud mental).

Salud (reforma estructural)

• Carrera sanitaria y distribución de personal.

• Compras de medicamentos y dispositivos con vigilancia y competencia.

• Red de atención primaria con metas, indicadores y financiamiento estable.

• Gestión de mora quirúrgica con gobernanza e indicadores públicos.

Educación (calidad, permanencia, futuro laboral)

• Recuperación de aprendizajes y evaluación nacional.

• Formación docente continua con incentivos.

• Infraestructura y conectividad escolar.

• Articulación real con empleabilidad juvenil y formación técnica.

Economía y empleo

• Paquete de productividad (simplificación regulatoria, formalización, mipymes).

• Energía: costos, pérdidas, estabilidad regulatoria.

• Migración: inserción laboral, retorno, protección de remesas y oportunidades locales.

Ambiente y riesgo

• Ordenamiento territorial serio (riesgo, cuencas, urbanismo).

• Adaptación climática y gestión de desastres con presupuesto y reglas claras (no amnistías).