Diputados convocan a sesión extraordinaria para tratar tema de estado de excepción

Tegucigalpa- Para tratar el tema del estado de excepción, diputados convocaron a sesión extraordinaria para mañana martes en la capital hondureña.

Los diputados realizaron la convocatoria para este martes a las 2:00 de la tarde en un hotel capitalino.

Los diputados convocantes señalaron como tema único el estado de excepción, luego que el gobierno extenderá nuevamente la medida, sin que se cumplan con todos los requisitos establecidos en la Constitución.

El gobierno ha ampliado la medida 25 veces pese a que organizaciones de la sociedad civil han indicado que se está violentando los derechos de la población y la transparencia del proceso electoral. IR