Diputados Barrios espera se finiquite acuerdo con la ONU para instalar CICIH a finales de 2023

Tegucigalpa – “Espero que antes que finalice el año podamos llegar a un acuerdo con las Naciones Unidas para la instalación de la CICIH en Honduras”, expresó este jueves eldiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.

– A finales de 2022 se firmó un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y la ONU para la instalación de la Comisión Anticorrupción.

“Seguimos esperando, tenemos en agenda la ratificación y dos proyectos de ley que están en etapa final, que son requisitos que pide la CICIH de unos decretos que necesita para hacerse presente e instalarse en el país”, expresó.

Mencionó que la elección de un nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como del próximo Fiscal General de la República, no son suficientes para combatir el crimen organizado en Honduras.

En diciembre de 2022 el gobierno de Honduras y Naciones Unidas firmaron un memorándum de entendimiento para la llegada de la CICIH al país, pero desde ese momento el proceso se ha estancado.

Diputados “cometas”

Defendió que el trabajo de los legisladores no solamente son las cuatro horas que se transmiten por la televisión, “el horario de los congresistas inicia desde muy temprano en la mañana con reuniones de las comisiones”.

Justificó que muchos de los diputados no estaban presenten en la sesión de la noche del miércoles porque realizaban trabajos de comisiones u otras en sus departamentos.

Barrios sugirió que el parlamentario que no llegue a las sesiones y no tenga excusa se le debe deducir el día de salario. “Se debe deducir el sueldo a los que no estén presentes, pero en todo caso se debe medir su productividad legislativa”. JS