Diputado Zelaya declina integrar comisión que investigará renuncia de consejera Hall

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya informó este viernes que no integrará la comisión creada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para investigar la renuncia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall.

Redondo designó a los disputados Jari Dixon Herrera, quien preside la comisión, así como a Silvia Ayala, Carlos Raudales, Ramón Barrios, José Tejeda, Netzer Mejía, Karen Martínez, Tomás Ramírez y Jorge Zelaya.

Hasta ahora, solo el parlamentario nacionalista ha rechazado ser parte de la comisión, justificando que ya se sabe cuál será el resultado y el objetivo que se busca. “Yo no me voy a prestar a legitimar una estrategia que claramente tiene una dirección marcada y además, a mí no me habló el ingeniero Redondo para nombrarme en la comisión”, reveló.

Por su parte, Herrera dijo que el retiro de Zelaya es parte de la democracia, aunque estimó que sería importante la participación del diputado nacionalista para provocar un equilibrio dentro de la comisión.

El diputado oficialista reiteró la posición de Libre sobre el origen de la crisis en el CNE, alegando que inició cuando los partidos Liberal y Nacional “tomaron la decisión de decir que regresaban a un proceso de transmisión de datos, que ya había quedado en el pasado”.

Aseguró además que dicha comisión hará una investigación objetiva, “si no hay absolutamente nada, yo voy a decir que no hay nada, y si hay algo, también lo voy a decir”. VC