Diputado Zambrano exige al CNE retomar divulgación de resultados «ya»

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, reaccionó luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunciara públicamente que el consejero Marlon Ochoa intentó boicotear la conferencia de prensa en la que se anunciaría el reinicio de la divulgación de resultados electorales.

–Zambrano: “Ochoa deja de jugar con fuego”

Tras conocer estas denuncias, Tomas Zambrano lanzó fuertes críticas contra Marlon Ochoa, calificándolo como “mal mandadero” y asegurando que el consejero está intentando detener un proceso que el país reclama con urgencia.

“Ochoa, deja de jugar con fuego. Ya perdieron la elección, el pueblo les dio su merecida lección; fueron humillados y derrotados por sus abusos y atropellos a Honduras”, expresó Zambrano.

El diputado nacionalista exigió que el CNE retome de inmediato la divulgación de resultados y pidió a Ochoa que “deje su boicot”. También hizo un llamado a la comunidad internacional y a las fuerzas de seguridad para que garanticen la integridad del proceso y la seguridad de las consejeras.

“Queremos resultados YA”, concluyó Zambrano, subrayando que el país no puede continuar en incertidumbre y que es responsabilidad del CNE dar a conocer los datos oficiales cuanto antes. LB