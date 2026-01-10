Diputado Zambrano denuncia un “autogolpe” del gobierno

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció hoy un autogolpe del gobierno de Xiomara Castro.

Nuevamente se configura un delito de traición a la patria, impulsado desde el Congreso Nacional por Luis Redondo, con la responsabilidad directa de la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar un acto ilegal, sin atribuciones constitucionales, indicó el parlamentario.

— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) January 10, 2026

Pretender manipular el proceso electoral, trasladar material electoral al Congreso Nacional y alterar la voluntad popular es un abuso de poder y un uso indebido del aparato del Estado por parte de LIBRE, señaló.

A menos de 17 días, buscan consumar un atentado contra la democracia, agregó.

Ninguna institución puede acatar órdenes ilegales, acentuó Zambrano.

Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público deben actuar conforme a la Constitución de la República, zanjó.

Menos de 24 horas después de su aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quórum, el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta esta noche del viernes (09.01.26).

En el decreto, además de abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE). (RO)