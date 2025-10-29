Diputado Zambrano anuncia que acudirá a la comunidad internacional para que certifique la falsedad

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano rechazó que ser partícipe del audio presentado esta mañana por el fiscal general de la república, Johel Zelaya en una conferencia de prensa y anunció que acudirá a la comunidad internacional para que certifique la falsedad de este material.

“Con Inteligencia artificial han manipulado mi voz, se va a llevar el audio a peritos internacionales para demostrar que son audios manipulados por el gobierno”, adelantó al responsabilizar el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa por este delito.

Zambrano resaltó que la desesperación del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) “es brutal, jamás pensé que iban a caer tan bajo, sabíamos que había desesperación en el gobierno, pero lo que han hecho es digno de un circo”, afirmó.

Según el fiscal general, las grabaciones demostrarían intentos de alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial programado para el próximo 30 de noviembre.

El CNE es considerado una institución de seguridad nacional, y cualquier intento deliberado de manipular, obstruir o alterar los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, tipificado como traición a la patria, un delito de naturaleza imprescriptible cuya responsabilidad puede ser investigada de oficio o a petición de cualquier ciudadano. VC