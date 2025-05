Diputado Yavhé Sabillón revela que alto funcionario del Gobierno pidió $5 millones a inversionista para no derogar Ley de las ZEDEs

Tegucigalpa- El diputado liberal Yavhé Sabillón rompió el silencio este jueves sobre su sorpresiva remoción como presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, revelando que durante su gestión recibió denuncias de corrupción de alto nivel, incluyendo la presunta solicitud de un soborno millonario por parte de un funcionario del Ejecutivo.

-«No me sigan mandando mensajes que me calle, no lo van a lograr«, dijo el parlamentario, al tiempo que dijo que tiene el nombre y apelllido del alto funcionario pero no lo reveló, pero es muy cercano a la presidenta Castro.

Según Sabillón, en una reunión sostenida con inversionistas —algunos de ellos norteamericanos—, uno de los participantes aseguró que “un alto funcionario del actual gobierno” le pidió cinco millones de dólares a cambio de no derogar la Ley de las ZEDEs (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). El hecho habría ocurrido hace aproximadamente un año, y aunque el diputado admitió que el inversionista no mostró pruebas documentales, dijo contar con varios testigos presenciales.

“Yo tengo testigos. Había como tres o cuatro personas más cuando ese inversionista norteamericano nos dijo eso. El funcionario del Ejecutivo le pidió cinco millones para detener la derogación de las ZEDEs”, afirmó.

Sabillón considera que su remoción se debió a su frontalidad y al trabajo incómodo que realizaba al frente de la comisión, tocando intereses de grupos poderosos.

“Estábamos avanzando en temas complejos y delicados. Siento que ciertos grupos de poder se incomodaron porque decíamos las cosas como son”, expresó, el parlamentario en una entrevista al noticiero Hoy Mismo.

El congresista también responsabilizó directamente al Gobierno del partido Libre por la falta de avances en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras,CICIH asegurando que no es un problema de burocracia de Naciones Unidas, como se ha querido hacer ver, sino de falta de voluntad política.

“La CICIH no viene porque no hay voluntad política del gobierno actual. Eso de que es culpa de la burocracia de la ONU es falso”, sentenció.

Además, Sabillón dijo que su gestión también promovió iniciativas que habrían causado incomodidad, como el dictamen favorable para eliminar la inmunidad parlamentaria, una de las exigencias de Naciones Unidas para avanzar en el convenio anticorrupción.

Pese a su salida de la comisión, el diputado liberal aseguró que no está desmotivado.

“La corrupción es un sistema que ha estado siempre presente. Lo que acabo de decir no es cualquier cosa, pero quiero ser responsable. El inversionista no me enseñó documentos, pero los testigos están ahí”, concluyó. LB