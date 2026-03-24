Diputado Umaña urge decreto de emergencia y advierte sobre «parálisis administrativa” en el IHSS

Tegucigalpa – El diputado liberal, Carlos Umaña, manifestó este día su preocupación por la crisis «evidente y creciente» que atraviesa el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), advirtiendo que, de no aprobarse un decreto de emergencia, el sistema administrativo podría colapsar totalmente en el mes de mayo y la crisis en general se agudizará.

Según el parlamentario, la problemática del Seguro Social ha trascendido la ya conocida escasez de medicamentos e insumos. Umaña detalló puntos críticos que mantienen en vilo a la institución.

Para el caso mencionó el vencimiento de Licencias SAP: El sistema informático SAP, que gestiona toda la administración del IHSS, está en riesgo. Si no se paga la licencia a tiempo, el sistema se bloqueará en mayo, paralizando cualquier gestión operativa.

Existen 18 contratos fundamentales pendientes de análisis y renovación, que prácticamente están el limbo, incluyendo servicios críticos como alimentación para pacientes y empleados, y el área de hemodinamia.

La incapacidad de establecer un flujo constante de cirugías y la mora en citas médicas siguen siendo el principal castigo para los derechohabientes, lamentó.

El «nudo gordiano»: La deuda del Estado

El diputado y medico explicó que el retraso en el envío del decreto de emergencia al Congreso Nacional se debe a un desacuerdo financiero de grandes proporciones.

«El punto de estancamiento es el reconocimiento de la mora histórica del Estado, que ronda los 9,000 millones de lempiras», afirmó Umaña.

Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco, la Junta Directiva del IHSS exige que el Estado abone entre 30 y 50 millones de lempiras mensuales para nutrir la institución. Este compromiso financiero parece ser la «piedra de tropiezo» que mantiene retenido el decreto en el Poder Ejecutivo.

Sin panorama antes de Semana Santa

A pesar de que la Comisión de Salud del Congreso Nacional se declara lista para dictaminar, el decreto aún no ha sido remitido por el Consejo de Ministros.

Umaña se mostró pesimista respecto a una solución inmediata, señalando que la agenda política actual y la proximidad de la Semana Santa dificultan que el documento llegue al Legislativo en los próximos días. LB