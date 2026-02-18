Diputado Umaña sugiere hacer un decreto de emergencia en el IHSS

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña propuso este miércoles que el Congreso Nacional realice y apruebe un decreto de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ante la falta de insumos.

Señaló que el Seguro Social tiene una crisis de insumos porque no ha ingresado las licitaciones recientes.

Umaña expuso que la junta directiva del IHSS posee reglamentos específicos que debe cumplir con la Ley de Contratación del Estado, y la dirección ejecutiva se encarga de licitaciones y compras.

Explicó que todos los procesos se enlentecen y no hay celeridad para resolver los problemas a los derechohabientes.

En ese sentido, propuso que se construya un decreto de emergencia similar a la Secretaría de Salud para obviar ciertos pasos y lograr que la junta directiva pueda hacer algunas contrataciones de personal y ciertas compras respetando la transparencia.

Sostuvo que este decreto de emergencia debe de contener mecanismos de transparencia y reglamento para que la compra sea de la debida forma, pero que debe saltarse algunos procesos.

Indicó que las compras pueden tener la veeduría externa del Colegio Médico de Honduras (CMH), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y otras organizaciones.

“Con la veeduría externa, el Seguro Social podría comprar de forma emergente para apalear la crisis ya que en este momento no hay insumo para operar las cirugías electivas”, manifestó.

También sugirió reglamentar vía Congreso Nacional los fondos intocables que se dejaron exclusiva para la expansión del Seguro Social.

Añadió que el Estado también debe de pagar la deuda de más de tres mil millones de lempiras.

“Si aquí no viene nadie a pedirnos nada pues que sigan en la crisis, van a tener que seguir respetando los procesos y esto va a estar lento para los derechohabientes”, mencionó.

Rechazó la idea que suba las cotizaciones cuando no hay eficiencia administrativa. AG