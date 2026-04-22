Diputado Umaña señala que no es suficiente el presupuesto designado a Salud

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña consideró este miércoles que los fondos del Presupuesto General 2026 designados a la Secretaría de Salud para atender la crisis sanitaria público.

“No es suficiente, el Colegio Médico recomendó en reuniones con los candidatos presidenciales 42 mil millones de lempiras para el sistema sanitario en relación al Producto Interno Bruto”, dijo a la emisora Radio América.

El Congreso Nacional aprobó el martes el Presupuesto General 2026 que designa a la Secretaría de Salud una cantidad máxima de 31 mil 289 millones de lempiras.

Sin embargo, indicó que esto es un presupuesto deficitario, y las autoridades deben ser inteligente en la administración del recurso, y comprar medicamentos prioritarios para atacar la mora quirúrgica.

Detalló que el déficit en la Secretaría de Salud es de 12 mil millones de lempiras en relación con el PIB; y que el sistema no está dotada ni robusta.

Umaña deseó que una vez concluida la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la construcción de los hospitales y del Laboratorio Nacional para concluir estos proyectos.

Señaló que en el Presupuesto General no está contemplado la formación de médicos especialistas, sino que solo los fondos para terminar la construcción de los ocho hospitales.

Indicó que para el próximo año se debe enfocarse en la preparación del recurso humano, especialmente el Hospital de Salamá, señalando que es un lugar lejano que sería complicado que los médicos especialistas quieran tener un cupo en esta zona.

El congresista vaticinó que el Estado no podrá sostener el pago de las cirugías en centros asistenciales privados para reducir la mora quirúrgica. AG