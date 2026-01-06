Diputado Umaña revela que Nasralla les manifestó que no habrá negociaciones con Libre para la presidencia del CN

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña afirmó este martes que no habrá imposiciones ni negociaciones en el Partido Liberal con Libertad y Refundación (Libre) para escoger a su candidato a la presidencia del Congreso Nacional.

“No hay imposiciones, no hay alianza, no hay pláticas con Libre o el Partido Nacional y hay que tener a los 41 diputados liberales en unidad”, dijo Umaña.

Comentó que el expresidenciable Salvador Nasralla junto a su esposa Iroshka Elvir sostuvo reuniones el lunes con los diputados liberales electos del departamento de Cortés.

Detalló que se propuso el mecanismo que los 41 diputados electos se reúnan en una sesión y decidan mediante el voto para proponer a su candidato a la presidencia del Congreso Nacional.

Umaña añadió que la propuesta consiste que Nasralla junto al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) convoquen a una reunión a los diputados electos, coloquen una urna y los aspirantes expongan sus motivos y convenzan a los futuros congresistas de emitir un voto a su favor.

Relató que en la reunión del lunes, Nasralla les manifestó que no habrá alianza con Libre porque se declara “anticomunista” y que cualquier rumor parecido es falso.

Confirmó que los diputados Marlon Lara, Iroshka Elvir, Yury Sabas y Jorge Cálix (si este logra sustituir a Samuel García en Olancho) aspiran a ser el presidente del Poder Legislativo.

El legislador reafirmó que es prohibido negociar con Libre a través de un mandato de la convención del CCEPL.

“La persona que quede ungida por ustedes es a la que voy a apoyar y junto al Consejo Central Ejecutivo negocie con el Partido Nacional la presidencia del Congreso Nacional”, citó como expresión de Nasralla. AG