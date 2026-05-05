Diputado Umaña plantea suspender CNE y TJE con interventora a falta de consensos en el Congreso

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, aseguró que no existe consenso político en el Congreso Nacional para la elección de nuevas autoridades electorales, por lo que considera “difícil” que se alcancen los acuerdos necesarios en el corto plazo.

Ante este escenario, el parlamentario planteó como salida —a título personal— la suspensión temporal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), junto con la designación de una comisión interventora que asuma funciones mientras se impulsa una reforma a la Ley Electoral.

Umaña sugirió aprovechar que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall saldrán de licencia para avanzar en la reestructuración institucional. Según explicó, la propuesta contempla modificar la legislación vigente y, una vez que las funcionarias retornen, permitir que concluyan su período; y bajo nuevas reglas que se haga la elección futura de autoridades del CNE y el TJE.

Actualmente, el Congreso Nacional continúa con las audiencias para los postulantes al TJE, luego de haber concluido el proceso de entrevistas para los aspirantes al CNE. Se prevé que para el miércoles de esta semana la Comisión Especial de Selección presente una nómina de 18 candidatos, de la cual deberán surgir los nuevos propietarios y suplentes.

Sin embargo, diversos diputados, incluido Umaña, advierten que persiste la falta de consenso para alcanzar los 86 votos requeridos en el pleno legislativo, lo que mantiene en incertidumbre la elección de las nuevas autoridades electorales. LB