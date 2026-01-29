Diputado Umaña pide que se nombren al menos dos interventores para el IHSS

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña pidió hoy al presidente Nasry Asfura que nombre a al menos dos interventores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
– El gobierno anterior intervino al IHSS con Carla Paredes a la cabeza, pero poco o nulos resultados hubo en ese proceso.
Lo anterior después que se eligió a un director interino de la institución, lo que también sugiere retornar al sistema anterior de un director y la conformación de la junta directiva compuesta por sector privado, sector obrero y Colegio Médico, indicó el también doctor.
“Sugiero al presidente que siga intervenido el Seguro Social, que nombre un par de personas con categoría de interventor, para que compren de inmediato”, expresó el parlamentario.
Consideró que lo más adecuado es que el IHSS continúe intervenido y no retorne al sistema de integración de una junta directiva.
Ese sistema no permite tomar decisiones ya que los sectores que componen la junta directiva no logran acuerdos porque piensan diferente, indicó Umaña.
A su criterio se debe nombrar a dos interventores quienes junto al director interino puedan tomar decisiones rápidas que permitan la recuperación del IHSS.
El pasado martes, el subgerente de recursos humanos del IHSS, Lino Domínguez, informó vía memorándum número 989-SGRH-2026 que se nombró director interino de esa institución al abogado Víctor Antonio Martínez Cáceres.
El tiempo de ejercicio de este cargo es de carácter indefinido por lo que el abogado podría ejercer este cargo por un corto o un prolongado tiempo, también existe la posibilidad que sea nombrado de forma permanente. (RO)