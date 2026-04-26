Diputado Umaña pide al gobierno retomar uso de hospitales móviles y finalizar construcción de los nuevos

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña imploró a la Secretaría de Salud que retome el uso de los hospitales móviles y continúe con la construcción de los ocho dispensarios que dejó el gobierno anterior.

A través de su cuenta de red social “X”, criticó la Secretaría de Salud durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026) por no utilizar los hospitales móviles.

Bajo esta línea, pidió al actual gobierno que finalice la construcción de los ocho hospitales que inició su predecesor y utilizar los dispensarios móviles para empezar a solventar la crisis sanitaria.

“El no uso de las latas móviles por Libre fue venganza y ahora Satanizar los hospitales en construcción y no terminarlos es igualmente venganza”, posteó Umaña.

Recordó que su momento hizo sugerencias para usar las infraestructuras de los hospitales móviles y les dieran mantenimiento, pero alguien los insultó y decidieron no utilizarlos por “proyección de pensamiento”.

Umaña recomendó al presidente Nasry Asfura que nombre un ministro de Salud que sea un verdadero técnico y no político.

“Tener botados cientos de millones no es lo mejor, además debe ser construido el laboratorio de moléculas biológicas del Estado de forma sostenida y que ahorrará mucho dinero en el futuro”, señaló.

Finalmente, deseó que el actual gobierno no caiga en la intolerancia al momento de una recomendación y creer que es el único que puede arreglar los problemas. AG