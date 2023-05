Diputado Umaña lamenta se engavetó Ley contra el Nepotismo; pide respuestas a Redondo y Zelaya

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña denunció que la Ley contra el Nepotismo se engavetó en el Congreso Nacional, al tiempo que pidió respuestas al titular Luis Redondo y al secretario Carlos Zelaya.

Explicó que como expresidente de la Comisión de Ética del CN, logró dictaminar la Ley contra el Nepotismo, la misma fue presentada por el diputado Mauricio Villeda y entregada a la Secretaría de ese poder del Estado, pero la misma fue ingresada “al congelador”.

“Me dijeron que no la presentara, pero como no soy tapadera de nadie, entonces yo duermo tranquilo y muy probablemente eso me costó la presidencia de la Comisión de Ética y Transparencia”, señaló.

Umaña lamentó que el proyecto de ley duerme el sueño de los justos, “prácticamente esta ley seguirá engavetada y se sigue empleando personas en diferentes rangos”.

(LEER) Diputada Umaña lamenta se engavetó Ley contra el Nepotismo; pide respuestas a Redondo y Zelaya

Apuntó que la normativa no estaba dirigida a la familia presidencial porque la mandataria tiene el derecho de poner en los cargos a quien ella quiera, “estaba dirigida contra los ministros, diputados, magistrados, entre otros funcionarios”.

Citó que en el proyecto de ley estaban desglosadas algunas investigaciones que se hicieron para rechazar el nepotismo, al tiempo que prometió la divulgará la próxima semana.

El congresista por el departamento de Cortés, cuestionó que existen más de 200 personas empleadas en el gobierno y que son del entorno de ministros, diputados y funcionarios intermedios.

Puntualizó que la normativa prohibía las situaciones ya expuestas. “El interés fue colocar a mundo y Raimundo, amantes, queridas, novias, familiares cercanos y lejanos en los diferentes ministerios, e incluso en los poderes Judicial y Legislativo”, concluyó. JS