Diputado Umaña insta al Gobierno a continuar megaproyecto de Laboratorio Nacional de Medicamentos

Tegucigalpa – El diputado y médico, Carlos Umaña, hizo un llamado al Ejecutivo para dar continuidad al Laboratorio Nacional de Moléculas, Genética, Biológica y Prototipos, un proyecto ambicioso que promete revolucionar el sistema de salud pública y generar ahorros millonarios al Estado hondureño.

– El presidente Asfura ha reiterado que no se continuará con este proyecto, ya que lo primero es atender la red sanitaria pública.

La iniciativa, que según detalló el parlamentario nació de la academia bajo la dirección de la científica hondureña Mary Vallecillo, cuenta con el respaldo financiero inicial del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y actualmente presenta un avance del 30% en su ubicación en Quimistán, Santa Bárbara.

Un proyecto de soberanía farmacéutica

Según detalló Umaña, este centro multimodular no solo busca la fabricación de 200 medicamentos del cuadro básico, sino que integra componentes de alta complejidad que posicionarán a Honduras a la vanguardia regional, en la producción nacional, con capacidad para manufacturar fármacos esenciales, reduciendo la dependencia de importaciones y frenando los altos costos.

Incluye laboratorios de hematología y biología molecular, formación de talento, es decir un espacio para el entrenamiento de profesionales de las universidades particularmente de la UNAH en áreas de Química y Farmacia e Ingeniería Química.

Además, el doctor Umaña destacó que tendría un impacto económico de beneficio a la población con la generación de empleo directo y desarrollo en la zona noroccidental del país.

«He acompañado este proyecto desde su inicio y lo considero prioridad uno como Estado, más allá de quiénes lo iniciaron. No podemos congelar un avance que traerá beneficio directo y calidad a los pacientes», afirmó el parlamentario.

El costo total del proyecto se estima en 2,700 millones de lempiras. A la fecha, se han ejecutado 203 millones, con cuentas por pagar que rondan los 600 millones.

No obstante, Umaña subrayó que la inversión se paga por sí sola a mediano plazo, al iniciar en cinco años se ahorraría más de 150 millones de dólares lo que prácticamente pagaría el costo de lo invertido con el retorno adicional del beneficio a la población de Honduras.

El diputado solicitó formalmente al presidente Nasry Asfura que reciba a una delegación encabezada por la doctora Mery Vallecillo para evaluar técnicamente los beneficios del laboratorio. «Le pedimos que evalúe bien este proyecto y no lo deseche. El beneficio de la calidad para los pacientes y el ahorro estatal son argumentos contundentes para su finalización», concluyó. LB