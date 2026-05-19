Diputado Umaña: “Gobierno está reprobado en salud” por lento avance en emergencia sanitaria

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, opinó que el actual gobierno no ha avanzado en materia de salud, al señalar que el accionar del decreto de emergencia sanitaria no ha cumplido con las expectativas establecidas en el Congreso Nacional.

Umaña recordó que la normativa aprobada obliga a presentar informes trimestrales sobre la mora quirúrgica, lista de espera, funcionamiento de quirófanos y ejecución del fideicomiso de medicamentos.

“El proyecto establecía que cada tres meses tenía que venir a la Comisión de Salud un informe, nosotros estamos esperando ese informe para el mes de junio”, señaló.

El legislador advirtió que el apoyo de la bancada liberal está condicionado a la entrega de estos informes, ya que de lo contrario no respaldarán la continuidad del decreto.

“En este momento están reprobados en la cuestión de salud”, afirmó.

En cuanto a los resultados del programa, indicó que la reducción de la mora quirúrgica es menor al 5 %, con avances limitados en cirugías oftalmológicas y procedimientos realizados en centros privados.

Asimismo, Umaña cuestionó el funcionamiento del sistema hospitalario, al asegurar que muchos centros trabajan solo en jornada matutina y con capacidad reducida en quirófanos.

“La gran mayoría de los hospitales están trabajando a medio vapor. Se desaprovechan los quirófanos por la tarde y en otros hospitales está trabajando sólo el 50 % de los quirófanos”, finalizó el médico de profesión. AD