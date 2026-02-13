Diputado Umaña exhorta que haya una atención primaria en el sistema sanitario

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña exhortó este viernes al gobierno que priorice realizar una Ley de Protección Social que se enfoque en la atención primaria de las personas.

“Quiero exhortar al presidente que necesitamos una Ley de Protección Social que pondere la atención primaria”, dijo a la emisora Radio América.

Señaló que es difícil el tratamiento a las personas que ya son diabéticos e hipertensos, pero que con la atención primaria con los médicos generales y de familia se puede detectar problemas y que no avance más.

Expuso que en la actualidad hay una alta mora quirúrgica y de citas de consulta externa.

Umaña señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que debe haber un promedio de 23 mil médicos en el sistema sanitario de un país, pero que en Honduras solo hay cuatro mil 800 galenos en la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Sostuvo que el gobierno debe de reconstruir todos los centros de salud y la red hospitalaria, y abogar por un sistema primario.

El también galeno estimó que en los próximos cinco años habrá un promedio de 10 mil pacientes renales en el país, y que representará un gasto para el Estado de cinco mil millones de lempiras entre la Sesal y el IHSS.

Reveló que tratar a pacientes diabéticos e hipertensos, la Secretaría de Salud eroga mil 200 millones de lempiras y el IHSS 400 millones en tratamientos. AG