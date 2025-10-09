Diputado Umaña desmiente a Redondo y afirma que oposición sí está dispuesta a aprobar proyectos de ley específicos

Tegucigalpa-El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, desmintió las recientes declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al asegurar que no reflejan lo acordado durante la última reunión con jefes de bancada.

Según Umaña, en su bancada analizaron varios proyectos de ley, y tanto el PSH como otras fuerzas políticas manifestaron su disposición a aprobar solo una parte de ellos.

“Yo le dije al ingeniero Redondo cuáles eran los proyectos que estábamos dispuestos a acompañar, que son alrededor de unos 15. Me consta que el Partido Nacional también expresó su apoyo a unos nueve proyectos, y el Partido Liberal, según el diputado Mario Segura, manifestó que había varios que podían acompañar y otros que debían consultar”, explicó el legislador.

El diputado también aclaró que la oposición sí respalda el préstamo con el Gobierno de España para la construcción de una carretera, y lamentó que este tema esté siendo utilizado como mecanismo de presión política.

Hay preocupación porque si no se aprueba el préstamo con el gobierno de España, se perderá el financiamiento y no se construirá la carretera. “Le dijimos a Redondo que sacara ese préstamo del paquete general, y con gusto lo aprobábamos”, señaló.

Umaña lamentó las declaraciones de Redondo y pidió comprensión a los ciudadanos de Atlántida y Colón, que serían los principales beneficiados con la carretera financiada por la cooperación española.

“La oposición está dispuesta a aprobar ese préstamo si lo sacan del paquete. Pero no apoyaremos otros créditos que están en tela de juicio, como el de Cofradía a Chamelecón, con CAF, cuya legalidad corresponde revisar al próximo Congreso» agregó.

Umaña acusó al presidente del Congreso de condicionar la aprobación de presupuestos claves, como los de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a la aprobación simultánea de un paquete de préstamos.

“Nos están poniendo una camisa de fuerza. Quieren que aprobemos todos los préstamos juntos, y eso no es correcto”, enfatizó. LB