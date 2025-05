Diputado Umaña denuncia intentos de infiltración en planillas del Partido Salvador de Honduras

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció este lunes que el oficialismo estaría intentando infiltrar sus estructuras internas con el objetivo de distorsionar el proceso democrático del partido, tal como, según él ocurrió en el pasado.

“Realizamos todos nuestros procesos de asambleas a nivel nacional y presentaremos nuestras planillas en tiempo y forma”, aseguró Umaña, quien también advirtió que no permitirán que personas ajenas al partido intenten colarse en las candidaturas.

Según el congresista, ya se han recibido llamadas telefónicas de tipo extorsivo dirigidas a distintos niveles del partido, con amenazas contra quienes se oponen a estas maniobras.

“El partido hizo todo lo legal y no permitiremos nuevamente que gente que nunca se presentó a convocatoria, que no cotizan sus deberes y que, además, no cuentan con el beneplácito del PSH, quieran irse de caballito montados”, sentenció.

Umaña también denunció que en procesos anteriores se permitió la inscripción de candidatos que más tarde demostraron no representar los ideales del partido, y advirtió que no repetirán ese error.

Finalmente, anunció que en su debido momento revelarán los nombres de las personas que estarían intentando colarse en las planillas sin cumplir con los requisitos ni la ética partidaria.

Vamos a proteger la integridad del PSH. No vamos a tolerar ni la infiltración ni las amenazas, concluyó. LB