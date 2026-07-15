Diputado Umaña cuestiona adjudicación de contrato para nuevas placas vehiculares

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña cuestionó la decisión del Gobierno de adjudicar nuevamente a la empresa alemana Tönnjes Card Latinoamérica S.A. el contrato para la fabricación de las nuevas placas vehiculares inteligentes, cuyo monto supera los 65 millones de dólares, equivalentes a unos 1,700 millones de lempiras.

Expresó su preocupación al recordar que la misma compañía fue señalada por incumplimientos en el pasado relacionados con la entrega de placas vehiculares, situación que generó retrasos y afectaciones a miles de propietarios de vehículos en el país.

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Umaña también criticó el costo del proyecto, al considerar que el valor de cada placa resulta excesivamente elevado, «el costo de cada placa es estratosférico, lo sorprendente es que el contrato se lo adjudican a la misma empresa, volvemos a lo mismo», manifestó.

Asimismo, dijo tener dudas sobre la transparencia del proceso de contratación y pidió a las autoridades brindar explicaciones claras sobre los criterios utilizados para seleccionar nuevamente a la empresa. «Me parece que hay gato encerrado y no me huele bien este proyecto», declaró.

Las declaraciones del diputado surgen luego de que el Gobierno confirmara la adjudicación del contrato para la producción de las nuevas placas inteligentes. IR