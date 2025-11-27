Diputado Umaña critica falta de independencia de los magistrados

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Carlos Umaña criticó este jueves la falta de independencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Es lamentable que la Sala de lo Constitucional en un fallo eminentemente político no alcanzara la unanimidad y se preste a violaciones de derechos humanos”, manifestó mediante un mensaje posteado en su cuenta de la red social X.

Luego de que los magistrados de la Sala Constitucional, de la CSJ no alcanzaran la unanimidad requerida para emitir una sentencia definitiva sobre el recurso de amparo para la suspensión del estado de excepción, este será resuelto por el pleno del Poder Judicial.

Umaña expresó que es una tristeza que este proceso debe continuar ante la falta de unanimidad y agregó “lo advertimos en su momento que esto pasaría cuando no hay independencia de los magistrados”. VC