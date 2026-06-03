Diputado Umaña critica exigencia de vacunas a viajeros ante alerta por sarampión

Tegucigalpa- El diputado liberal Carlos Umaña cuestionó la decisión de la Secretaría de Salud (Sesal), de exigir requisitos de vacunación contra el sarampión a viajeros que ingresan o salen de Honduras, al considerar que la medida afectaría la actividad turística del país.

“La Secretaría de Salud está equivocada en esta resolución que ha tomado prácticamente en contra de los viajeros que vienen a Honduras o que salen de Honduras. En ningún país del mundo se toman estas medidas”, afirmó.

El legislador consideró que trasladar la responsabilidad a los viajeros no resolverá el problema de fondo, y que eso simplemente carga a un sector de la población con la “negligencia” de las autoridades.

Según Umaña, la resolución representa una respuesta tardía ante las deficiencias en las campañas de inmunización, que a su criterio, no cubre el nivel de vacunación necesario en todo el territorio.

“Lo que deben de hacer es vacunar, vacunar y vacunar a la población internamente de nuestro país”, expresó el médico.

Umaña también cuestionó que la medida se haya implementado sin suficiente anticipación, lo que generaría inconvenientes en la competitividad turística del país y la imagen que tienen desde el extranjero sobre Honduras. AD