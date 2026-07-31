Diputado Umaña crítica al sistema judicial y alerta de “despliegue de la carpa de la impunidad”

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Liberal de Honduras, Carlos Umaña, criticó hoy el sistema judicial de Honduras hoy alertó del de “despliegue de la carpa de la impunidad”.

El desfile de personas acusadas por sendos actos de corrupción ante las autoridades actuales da la impresión que nuevamente se despliega la carpa de la impunidad, señaló el parlamentario.

Lo anterior es posible a causa de “un sistema judicial y operadores de justicia complaciente con el régimen de turno”, criticó el también médico.

El desfile de personas acusadas por sendos actos de corrupción ante las autoridades actuales da la impresion que nuevamente despliega la carpa de la impunidad amparado a un sistema judicial y operadores de justicia complaciente con el regimen de turno. — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) July 30, 2026

El diputado Umaña no hizo referencia a ningún caso en particular, pero alertó que la impunidad nuevamente será el resultado de los casos presentados ante el sistema judicial del país.

En recientes declaraciones el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, aseguró que todo proceso judicial representa una prueba para la justicia hondureña, luego de las declaraciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tras el retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández.

Vallecillo reaccionó al planteamiento de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien señaló que el regreso de Hernández representa un desafío para las instituciones hondureñas y particularmente para la independencia del Poder Judicial.

“Es que todas son unas pruebas para el sistema de justicia. El sistema de justicia ha venido operando normalmente”, manifestó Vallecillo. (RO)