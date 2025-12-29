Diputado Umaña confirma que PL buscará presidencia del Congreso Nacional, y admite derrota en las generales

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña confirmó este domingo que el Partido Liberal buscará que uno de sus candidatos electos sea el nuevo presidente del Congreso Nacional.

Umaña participó en el foro televisivo “30/30” donde fue consultado cual fue el motivo de la derrota de Salvador Nasralla en las elecciones generales, a lo que respondió que si se sigue buscando explicaciones le causará más mal al Partido Liberal.

“Las derrotas son huérfanas, las victorias tienen un montón de padres y madres; el Partido Liberal sabe que perdimos, vamos a hacer las cosas legales, pero esto es irreversible”, declaró el congresista.

Advirtió que el Partido Liberal caería en una crisis si se dedica a buscar responsables por la derrota el 30 de noviembre.

En ese sentido, recomendó a Nasralla a sentarse con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para que se unan y dejen de comportarse como tontos y no estarse acusándose a otros.

Por lo tanto, ratificó que el Partido Liberal buscará que uno de sus diputados asuma la presidencia del Congreso Nacional, alegando que tiene 41 curules, siendo la segunda fuerza detrás del Partido Nacional.

Umaña señaló que el presidente electo Nasry Asfura debe de entender que el Partido Nacional “no tiene el derecho divino” de buscar la presidencia del Congreso Nacional.

Indicó que los hondureños fueron sabios en repartir el Congreso Nacional en el bipartidismo político y que debe de haber contrapeso en este poder del Estado.

El legislador amenazó que, si no hay acuerdo entre nacionalistas y liberales, un juez tendrá que juramentar a Asfura como presidente vaticinando que no habrá titular del Congreso Nacional.

Pidió al Partido Nacional que mande personas que sepan negociar y no que anden con bravuconería, ni obligar al Partido Liberal a negociar con Libertad y Refundación (Libre) la presidencia del Congreso Nacional. AG