Diputado Umaña califica convocatoria a sesión de Comisión Permanente como un “confite envenenado”

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, consideró que la convocatoria a una sesión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional es un “confite envenenado”.

A través de su cuenta de red social “X”, reaccionó a la convocatoria a sesión extraordinaria que hizo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para este jueves a las 3:00 de la tarde para conocer si se validan los resultados de las elecciones generales o hace el recuento especial.

“La pseudoconvocatoria de la ilegal Comisión Permanente es un confite envenenado o como decía mi Madre….hijo tenga cuidado con los tamales jucos, después le pega un corre que te alcanzo”, posteó.

Confirmó que asistirá al hemiciclo legislativo para cuidar su curul y evitar que la junta directiva coloque diputados suplentes.

En la sesión extraordinaria se pretende discutir el informe de la Comisión Permanente para validar o no de las elecciones generales.

Muchos diputados de la oposición tildan de ilegal esta convocatoria porque suplanta facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE). AG