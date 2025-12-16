Diputado Umaña alerta de violencia fratricida a causa de retrasos electorales

Tegucigalpa – Entre más retrasos hay, los maestros del mundo caótico ganan terreno y esto puede degenerar en violencia fratricida, alertó hoy el diputado Carlos Umaña.

La violencia fratricida hace referencia a persona que mata a su hermano

Voto por voto la solución para que el perdedor y ganador queden satisfechos… no es en un búnker la revisión, es en el CNE respetando el proceso, dijo.

Cabe señalar, que a 16 días de haberse desarrollado las elecciones en Honduras, todavía no se conoce al ganador de la contienda.

Los retrasos en los conteos de votos y la declaratoria oficial del ganador han provocado incertidumbre que desemboca en casos de violencia.

En las últimas horas, colectivos de Libre fueron desalojados de una protesta.

No obstante, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López han denunciado actos intimidatorios al interno de este órgano electoral. (RO)