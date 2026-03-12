Diputado Umaña advierte vencimiento a mitad de año de 15 contratos de servicios en el IHSS

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña advirtió este jueves que está a punto de finalizar 15 contratos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que podría provocar la paralización de las actividades a mitad de año.

Amplió que está a punto de vencer el contrato del sistema de administración de Seguro Social que se encarga de las citas, forma de pagos y pagos a proveedores.

“Si esto se paraliza se paraliza el Seguro Social”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Añadió que también está a punto de vencer los contratos de hemodiálisis, hemodinamia, laboratorio, alimentación de personal y pacientes, servicio de agua y suministro de limpieza.

El congresista indicó que también hay una crisis por el 20 % de abastecimiento de medicamentos e insumos que tienen paralizado las cirugías selectivas.

Insistió que la única alternativa para salir de esta situación es hacer un decreto de emergencia para que se dispense ciertos pasos de la Ley de Contratación del Estado para romper la barrera de los reclamos administrativos de los proveedores y negociar un fideicomiso para que pronto llegue los medicamentos e insumos médicos y quirúrgicos.

Umaña mencionó que se debe hacer una alianza con los fondos intocables de Seguridad Social para que sirvan de respaldo para que se construya las clínicas en ocho ciudades.

Sostuvo que también debe contratación de recurso humano más allá de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que un paciente no pueda esperar un año para que un especialista lo reciba.

Finalmente, señaló que debe revisarse la Ley del Seguro Social para que los personas puedan tener jubilación digna. AG