Diputado Umaña advierte sobre intento de control del CNE, con un MP “instrumentalizado”

Tegucigalpa- El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, reaccionó este jueves a la denuncia presentada por el magistrado representante del partido Libre ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien aseguró haber descubierto un supuesto plan para generar una crisis en el proceso electoral.

A través de sus redes sociales, Umaña advirtió que en Honduras “quieren alzarse con el CNE y meter suplentes afines al oficialismo, dando un golpe a la institucionalidad con un Ministerio Público instrumentalizado”.

“No lo permitamos. Ya los jinetes y heraldos del caos inician su campaña mediática, extorsión y terror electorero. Al mejor estilo de las maras organizadas, hoy montaron un show cuando en realidad son los promotores de los valores antidemocráticos. Son lobos vestidos de ovejas y sin ninguna autoridad moral”, expresó el legislador.

Las declaraciones de Umaña surgen luego de que el magistrado Ochoa interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público, en la que aseguró tener en su poder una memoria USB con 24 audios que evidenciarían conversaciones entre una consejera del CNE y un jefe de bancada del Congreso Nacional.

Según Ochoa, en dichas grabaciones se revelaría un plan para desacreditar el proceso electoral general, promoviendo una crisis de legitimidad y desestabilización postelectoral.

El magistrado detalló que los delitos denunciados incluyen sedición, traición, asociación ilícita, asociación terrorista, conspiración, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones incompatibles, coacción y amenaza electoral.

La denuncia de Ochoa ha generado una nueva ola de tensiones políticas en torno a la independencia y estabilidad del Consejo Nacional Electoral, a pocas semanas de que inicie el proceso rumbo a los comicios generales de 2025.LB