Diputado Umaña advierte que no dará voto para pago de bono soberano a la ENEE

Tegucigalpa – El diputado liberal Carlos Umaña anuncia que no dará su voto para un bono soberano del pago de deuda de la ENEE sin que se le explique el plan de rescate y afirma que esta institución no es viable para privatizarla.

A través de sus redes sociales, dijo que como congresista “no estaré en la posición de dar mi voto para un bono soberano” que sirva para pagar la deuda ENEE sin que se nos explique el plan de rescate.

Agregó que se explique porqué la factura vuelve a estar en los niveles de deuda escándalo cuando se autorizó su pago mediante otro bono al gobierno anterior.

“Esta estatal es un saco sin fondo por la negligencia administrativa, tampoco es viable su privatización. Deben establecer planes sostenibles de rescate financiero, reducción de pérdidas y cambio de la matriz energética entre muchas cosas que hay que hacer”, sostuvo.

Afirmó que se deben hacer auditorías a todas las administraciones anteriores y además “una investigación del papel de la tan tristemente célebre CREE”, apuntó. IR