Diputado Umaña advierte a magistrados de CSJ que les puede pasar lo mismo que a magistrados del TJE

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, instó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a actuar con cautela respecto al requerimiento fiscal presentado contra los miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

– “Ojo Magistrados de la CSJ, lo que decidan acerca del requerimiento fiscal a los miembros del TJE podría ser utilizado en su contra por gobiernos totalitarios y despóticos”, recalcó el legislador.

“Ojo Magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo que ustedes decidan acerca del requerimiento Fiscal a los miembros del TJE podría ser utilizado en su contra por gobiernos totalitarios y despóticos”, enfatizó.

Umaña señaló que cualquier decisión que adopten los magistrados sobre este caso “podría ser utilizada en su contra por gobiernos totalitarios y despóticos”, advirtiendo sobre los riesgos de consecuencias inesperadas. “Tengan mucho cuidado y recuerden que su investidura es similar a la del alto Tribunal Electoral”, subrayó.

El congresista insistió en que “las pruebas se pueden fabricar y para eso se pintan muy bien los totalitarios, no abran puertas de insospechadas consecuencias”.

La advertencia de Umaña coincide con el criterio de varios juristas, quienes han señalado que el Ministerio Público estaría actuando como instrumento de las autoridades en el poder y que únicamente el Congreso Nacional en pleno tiene la facultad de iniciar un juicio político contra magistrados. Solo después de ese proceso, indicaron, podría procederse a un proceso penal.

El pronunciamiento del legislador se da en un contexto de creciente debate sobre la independencia judicial y la relación entre los órganos del Estado en Honduras. LB