Diputado Toscano dice no hay consenso y unidad en la bancada liberal para aprobar reformas energéticas

Tegucigalpa – El diputado Jhosy Toscano afirmó este martes que no existe un consenso y voluntad de la bancada liberal de aprobar el proyecto de reformas al subsector eléctrico.

Señaló que la discusión del proyecto de ley ha sido detenida por el interés de los liberales de mejorar la iniciativa que tiene cosas importantes, pero hay otros aspectos que deben ser borradas o mejoradas.

Toscano insinuó que durante esta semana se presente el borrador de su contrapropuesta y discutirlo la próxima semana.

“No hay unidad en la bancada en aprobar el proyecto que ha presentado el Partido Nacional, pero si hay unidad en mejorarlo y construir algo bueno para que el país tenga algo oportuno en el tema de la ENEE”, manifestó.

El congresista remarcó que la postura de la bancada liberal es oponerse a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y al aumento a la tarifa.

Defendió que la contrapropuesta es viable para el Partido Nacional, y que su objetivo es que a la ENEE le vaya bien. AG