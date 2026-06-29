Diputado Toño Rivera dice que hasta este lunes no “tienen” los votos para aprobar reformas energéticas

Tegucigalpa – El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas dijo que hasta este lunes “no tienen” los votos necesarios para aprobar las reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo.

En ese orden, llamó a la responsabilidad a los diputados de otras bancadas para apoyar estas reformas.

Ver: Congreso sigue en busca de consensos para aprobar reformas al subsector eléctrico: Carlos Ledezma

“No tenemos los votos al día de hoy (lunes), ojalá que haya diputados responsables en otras bancadas”, expresó el parlamentario.

No obstante, el parlamentario aseguró que las reformas serán aprobadas el día miércoles.

Detalló que están convocados para sesionar el martes y el miércoles. En ese contexto, afirmó que el miércoles 01 de julio se aprobará el paquete de reformas al sector energético de Honduras.

“En este momento no se cuenta con los 65 votos, es decir la mitad más uno, pero esperamos conseguirlos lo antes posible”, acotó.

Consideró que este es un tema muy importante para Honduras, por lo que, los diputados actúen políticamente serán juzgados.

Reiteró el llamado a sus compañeros parlamentarios de otras bancadas para actuar responsablemente y brindar su apoyo a estas reformas que buscan reducir las pérdidas millonarias en el subsector eléctrico del país. (RO)