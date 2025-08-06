Diputado Tomé indica que recibirán la iniciativa de ley del CNE en retorno a sesiones

Tegucigalpa –El vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé dijo que el tema principal que se debatirá en la sesión legislativa de este miércoles que los diputados han sido convocados gira entorno a la iniciativa de ley de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la actualidad está pendiente la prórroga del plazo para la recepción de ofertas para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

(Leer) El miércoles habrá sesión de pleno a las 5 de la tarde, afirma diputado Sandoval

Tomé refirió que inicialmente habrá una reunión entre la Junta Directiva del Congreso Nacional y los jefes de las bancadas de los diferentes partidos políticos a las 3:00 de la tarde y a las 5:00 de la tarde la sesión del pleno.

“Estaremos recibiendo la iniciativa de ley de parte del Consejo Nacional Electoral”, dijo el parlamentario al aplaudir el consenso de los consejeros, “como que Dios iluminó a los consejeros y se logró esa reunión en la que se dio un consenso”.

🏛️🇭🇳 | 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀



El Presidente Luis Rolando Redondo Guifarro, convoca a todos los congresistas de las diferentes bancadas a Sesión Ordinaria:



🗓️ Miércoles 06 de agosto

🕔 05:00 p.m.

📍 Hemiciclo Legislativo#𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝐷𝑒𝑙𝑃𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜 pic.twitter.com/1yY76iZ0hV — Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) August 6, 2025

El diputado del oficialista Libertad y Refundación (Libre) criticó además que haya hondureños que vayan a Estados Unidos “a hacer injerencias para que estén atentando contra la democracia en Honduras”. VC