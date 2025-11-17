Diputado señala que lo más prudente es programar audiencias contra magistrados del TJE para después de las elecciones

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez señaló que lo más prudente es programar audiencias contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para después de las elecciones.

Pérez indicó que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando tiene este día para resolver los temas referentes al caso de los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.

“Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir mañana o el día de hoy”, dijo el parlamentario al recordar que está pendientes además de las solicitudes de nulidad, en la Corte también está pendiente la designación del juez natural.

Pérez expresó que la acusación contra los magistrados Barahona y Flores Urrutia es con una motivación política. “Estamos a pocos días de las elecciones, creo que lo más sabio, lo más prudente de la señora juez natural es programar estas audiencias para después de las elecciones”.

Para el diputado, eso es lo correcto, y recordó que en la Corte Suprema hay varios juicios de altos funcionarios donde a la fecha, no corren con la velocidad con la que está pasando en este caso. VC