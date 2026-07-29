Diputado Sarmiento pide respeto al debido proceso en caso contra exjefe militar Hernández

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento se refirió este miércoles al requerimiento fiscal presentado contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, señalando que, por ahora, no puede emitir una valoración de fondo al desconocer los detalles específicos de la acusación.

En declaraciones públicas, Sarmiento explicó que ha solicitado conocer el contenido del requerimiento fiscal para poder pronunciarse con mayor profundidad. No obstante, subrayó que espera que, en caso de formalizarse la acusación ante los tribunales, se respete el debido proceso y el derecho a la legítima defensa del exmilitar.

“Considero que es una persona correcta, honesta, pero los hechos por los cuales se le acusa no los conozco, así que no puedo pronunciarme a profundidad en este momento”, expresó.

Según indicó, el proceso se deriva de denuncias interpuestas por varios periodistas ante el Ministerio Público, lo que ha colocado nuevamente en el debate la relación entre funcionarios públicos y medios de comunicación.

En ese contexto, el congresista defendió el papel de la prensa en una sociedad democrática, destacando que su labor es cuestionar, investigar y señalar posibles irregularidades en la gestión pública.

“La prensa es crítica y es acuciosa, y es su deber hacerlo siempre. Nuestra obligación como funcionarios es responder, si queremos, o no hacerlo, pero estamos expuestos al escrutinio público”, manifestó.

Asimismo, consideró que es un error que los líderes políticos entren en confrontación con los medios de comunicación, especialmente cuando estos señalan posibles fallas o irregularidades.

“El que no quiere que lo cuestionen o lo investiguen, que no se meta en política ni en la función pública”, afirmó, al tiempo que enfatizó que quienes ejercen cargos públicos deben cumplir con principios de transparencia, rendición de cuentas y servicio a la ciudadanía.

Reiteró que, aunque puedan existir desacuerdos entre funcionarios y periodistas, el rol de la prensa es fundamental y debe ser respetado como parte del sistema democrático hondureño. JS