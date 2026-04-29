Diputado Sarmiento: asumo nombramiento en comisión de selección de CNE y TJE “con espíritu patriotico”

Tegucigalpa – “Tendremos una larga jornada para evaluar en audiencias públicas a todos los autopostulantes”, informa el diputado Rafael Sarmiento tras su nombramiento en comisión especial de selección de cargos en entes electorales.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, fue designado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para integrar la comisión especial encargada de la selección de los órganos electorales, en sustitución del legislador Germán Altamirano.

El congresista añadió que el proceso será llevado a cabo con responsabilidad institucional. “Lo haremos con espíritu patriótico para que quienes representen en los órganos electorales lo hagan con apego a la Constitución de la República, a las leyes y al pueblo hondureño. Que Dios les bendiga”, manifestó, en un mensaje en su red social X.

La jornada de audiencias públicas para los aspirantes a cargos vacantes tanto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) dio inicio este miércoles y se extenderá hasta el próximo martes, con un receso programado para el viernes.

Durante este periodo, los miembros de la comisión evaluarán a los autopostulantes como parte del proceso de selección de las nuevas autoridades electorales del país. LB