Diputado Samuel García renuncia a su candidatura y PL propone a Jorge Cálix como su sustituto

Tegucigalpa – Este miércoles el diputado Samuel García presentó su renuncia a su candidatura por una reelección en el departamento de Olancho, y se conoció que el Partido Liberal propuso a Jorge Cálix como su sustituto.

La petición fue hecha por el Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El exconsejero suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, argumentó que este movimiento está tipificado en el artículo 115 numeral 10 de la Ley Electoral que establece las sustituciones en algunas vacantes.

Explicó que el espíritu de ese artículo es que si un candidato no puede participar en las elecciones generales de un partido político cuando estuvo en las primarias en otra institución.

“Ese inciso tiene una especie de laguna a que se pueda hacer la institución al interior del mismo partido político con alguien que haya participado en internas del mismo partido político”, dijo a uno de los noticieros de Televicentro.

Lobo indicó que será el CNE quien determine la validez de la sustitución en relación con el artículo 115 de la Ley Electoral.

Recordó que ya hay antecedentes en el pasado de candidatos que participaron en las elecciones primarias, y posteriormente aparecían en los comicios generales con otro partido político.

Cabe recordar que el diputado Jorge Cálix participó en las elecciones primarias como aspirante a nivel presidencial, mientras que Samuel García fue elegido para buscar una reelección como congresista. AG