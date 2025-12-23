Diputado Samuel García llama a liberales a cerrar filas ante división interna

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Samuel García recriminó la división de instituto político debido a que líderes de otros partidos han metido la mano al reconocer que Salvador Nasralla es el ganador cuando nunca lo reconocieron antes.

“Las bases estamos en contra de esa división”, aseguró el líder político olanchano al pedir un diálogo donde el presidenciable y los dirigentes del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

“Las elecciones del 30 de noviembre nos dejaron una lección muy grande, una de ellas es que el Partido Liberal es un partido electorero, solo nos preparamos para el día de las elecciones y esa desorganización nos ha llevado a una situación de crisis en este momento tan difícil donde todavía no se ha sacado al presidente constitucional de Honduras por el margen tan estrecho que hay”, señaló.

García llamó a los liberales a cerrar filas, lejos de peleas internas, “yo quiero decirle que ninguna casa dividida prevalecerá y si nosotros seguimos por esa vía, indudablemente que el fracaso va a venir”, advirtió al agregar que el gran problema del PL es que se ha querido comer la liebre antes de cazarla. VC