Diputado Sabillón pide a la ministra de Salud que salga de la burbuja y busque una solución con enfermeras auxiliares

Tegucigalpa – El diputado Yahvé Sabillón pidió a la ministra de Salud, Carla Paredes, que salga de la burbuja en que vive y resuelva y reconozca el trabajo que realizan las enfermeras auxiliares.

“Tiene que salir de esa burbuja, creo que nunca ha atendido pacientes, solo ha hecho trabajo administrativo porque desconocer el enorme trabajo que hacen las enfermeras auxiliares está alejada de la realidad”, dijo el congresista.

Mencionó que las enfermeras auxiliares realizan un enorme y difícil trabajo al atender diariamente pacientes, curar las heridas, cambiarles las sondas y la ropa médica por si se manchan con comida o heces fecales.

Sabillón tildó de irresponsabilidad que las autoridades sanitarias no aprecien el trabajo de las enfermeras auxiliares.

Aconsejó a la ministra Paredes que visite los hospitales y haga los turnos A, B y C para que vea el rol de las enfermeras.

El diputado también es médico y comentó que los galenos dependen de las enfermeras que se dedican a darle los medicamentos a los hospitales y reportan cualquier anormalidad en los pacientes.

Señaló que en los hospitales regionales no hay médicos residentes o internos, y son las enfermeras que son la primera línea de defensa que reporta cualquier problema con los pacientes.

Sabillón lamentó que la ministra Carla Paredes asuma una actitud lamentable relatando que no le conocía este comportamiento en el pasado. AG