Diputado Sabillón lamenta que por caprichos de un par de diputados es paralizado el Congreso Nacional

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yahvé Sabillón, lamentó que por caprichos de quienes dirigen el Congreso Nacional, este poder del Estado siga en parálisis desde hace un mes.

“Hay tanto que tenemos que avanzar dentro del Congreso Nacional, tantos proyectos de decreto que habemos diputados que queremos presentar, que solo por capricho de un par de personas, no podemos tener paralizado el Congreso”, expresó.

Para el legislador, quien antes pertenecía al partido Libertad y Refundación (Libre) y ahora está integrado al Partido Liberal, las personas que reclaman el estancamiento en el poder Legislativo tienen razón.

“Sino pudo o no tiene los votos para meter algunos proyectos que a juicio de nosotros no son del todo buenos para el pueblo hondureño, como endeudarnos en más de mil millones de dólares, proyectos que no necesitamos porque han sido incapaces de ejecutar el dinero actual”, cuestionó el parlamentario.Sabillón considera que si Libre no tiene los 65 votos necesarios para meter proyectos que le interesan al oficialismo, no es razón suficiente para tener paralizado el Congreso Nacional y destacó que ese es un mal mensaje. VC