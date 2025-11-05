Diputado Sabillón denuncia que Libre gastaría entre L. 5 y 10 millones diarios en movilizaciones a Tegucigalpa

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón, denunció este miércoles que el Partido Libertad y Refundación (Libre) estaría organizando una movilización masiva en Tegucigalpa a partir del 9 de noviembre, con un presupuesto diario estimado entre cinco y diez millones de lempiras.

Según Sabillón, la información proviene de grupos de coordinación interna del partido oficialista, donde se estarían discutiendo los costos logísticos de transporte, alojamiento y alimentación de los manifestantes que llegarían desde distintos departamentos del país.

“Tengo buenos amigos en todos los partidos y en los chats que manejan los coordinadores de Libre se habla de los montos que se gastarán en esta movilización. Dicen que van a sitiar la capital y están calculando cuánto costará el transporte, la comida y el hospedaje. Se habla de cifras que van desde cinco hasta diez millones de lempiras diarios”, afirmó el legislador liberal.

Sabillón calificó de “lamentable y grave” el uso de tales recursos, señalando que mientras el país enfrenta carencias en hospitales y servicios básicos, el partido de gobierno estaría “malgastando el dinero del pueblo” en actividades políticas.

“No es posible que para los hospitales no haya dinero, pero para movilizaciones sí. Es triste ver cómo se utilizan recursos públicos para traer a personas humildes del interior del país que muchas veces ni siquiera saben a lo que vienen”, criticó.

El parlamentario advirtió además que estas acciones generan tensión política a pocos días de las elecciones generales y podrían interpretarse como presión o intimidación hacia las instituciones.

Si se confirman estos gastos y la magnitud de la movilización, estamos frente a un uso indebido de fondos que deben ser investigados. Honduras necesita paz, no confrontación ni derroche de dinero en movilizaciones partidarias, puntualizó Sabillón.LB