Diputado Sabas señala que PLH defiende la segunda vuelta, para “garantizar gobiernos fuertes”

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, reiteró el respaldo de su partido a la reforma de la Ley Electoral para implementar la segunda vuelta en Honduras, al considerar que este mecanismo es necesario para garantizar gobiernos fuertes, legitimados y con mayor consenso político.

Según Sabas, en la mayoría de países del primer mundo donde ya no existe un sistema estrictamente bipartidista, la segunda vuelta es una práctica obligatoria, ya que evita que un candidato gane con márgenes mínimos. Como ejemplo, mencionó el reciente procesos electorales donde el vencedor se impuso por menos del 1% de diferencia, lo que genera gobiernos débiles y una oposición más fuerte que el propio oficialismo.

“Hoy tenemos gobiernos que ganan con el 40% y la oposición queda con el 60%. Eso no puede ser así. La segunda vuelta obliga a construir consensos, a dialogar y a sentar a la clase política a ponerse de acuerdo”, expresó el congresista.

Sabas también criticó la postura de partidos como Libre y el Partido Nacional, a quienes acusó de analizar la reforma desde una perspectiva política y no nacional. A su juicio, estos sectores temen que la segunda vuelta beneficie a fuerzas políticas del centro, sin considerar que el país estuvo al borde de una crisis social por una elección demasiado cerrada.

“El que tiene el poder no quiere segunda vuelta porque esta obliga al consenso y al diálogo. Pero Honduras la necesita. La democracia vale la pena defenderla”, afirmó.

Asimismo, anunció que el Partido Liberal impulsará una iniciativa ciudadana para recolectar firmas y presionar al Congreso Nacional a aprobar la reforma, asegurando que será el pueblo quien determine el rumbo del proceso.

“Van a hablar de costos, pero se gasta mucho más en tonterías. La democracia vale la pena. Si el pueblo presiona, el Partido Nacional tendrá que aprobarla, porque aquí el que manda es el pueblo”, sostuvo.

Finalmente, Sabas advirtió que, si los partidos tradicionales no respaldan esta oportunidad histórica, podrían ser castigados electoralmente en el futuro cercano, tal como ocurrió en los últimos comicios.LB