Diputado Ronald Panchame es electo como jefe de bancada de Libre

Tegucigalpa – El diputado Ronald Panchame fue electo este miércoles como el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional.

Los 35 diputados de Libre se reunieron este día con presencia del coordinador general Manuel Zelaya Rosales para escoger a su jefe de bancada.

El otro contendiente a la jefatura de bancada de Libre era Hugo Noé Pino.

Panchame destacó el clima de compañerismo y la voluntad de trabajar de manera conjunta para fortalecer el trabajo legislativo del partido en el Congreso Nacional.

Asimismo, señaló que el objetivo es impulsar una nueva etapa dentro de la bancada que permita fortalecer la formación política, ampliar el conocimiento en temas legales y promover la construcción de consensos, integrando a todos los sectores del partido.

Los diputados reiteraron su compromiso de continuar trabajando en equipo para impulsar la agenda legislativa del Partido Libre en beneficio del país. AG