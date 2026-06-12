Diputado Rivera: Elección de autoridades electorales permanentes será hasta 2027

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, consideró que la elección de los sustitutos permanentes en los órganos electorales podría concretarse hasta enero del próximo año, debido a la falta de consensos en el Congreso Nacional.

El parlamentario señaló que, aunque existe la necesidad de avanzar en los nombramientos, actualmente no se cuenta con los 86 votos requeridos para alcanzar una mayoría calificada.

“Los permanentes, por renuncia, por muerte o por juicio político, creo que va a ser para el próximo año en enero, no veo consenso en la bancada al día de hoy”, manifestó.

Respecto a posibles licencias de las consejeras electorales, Rivera indicó que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud formal, aunque reconoció que el funcionamiento de los organismos podría sostenerse mediante nombramientos interinos.

Rivera sostuvo que el Congreso debe priorizar la aprobación de reformas al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

También planteó avanzar en reformas de fondo como la ciudadanización de las mesas electorales, la modernización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la eventual implementación de una segunda vuelta electoral.

El diputado insistió en que las reformas electorales y la búsqueda de consensos para los nombramientos deben desarrollarse de manera paralela para fortalecer el sistema electoral de cara a futuros procesos democráticos. AD