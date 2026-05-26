Diputado Rivera: Comisión hizo “un buen trabajo” en selección de postulantes electorales

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, defendió el trabajo realizado por la comisión multipartidaria encargada de seleccionar a los aspirantes para integrar los órganos electorales del país.

-El Congreso tendría que elegir nuevos integrantes y suplentes de la lista de candidatos, para cubrir vacante temporal de consejeras Hall y López.

Rivera explicó que inicialmente se postularon 102 personas, posteriormente se redujo el listado a 53 aspirantes y finalmente quedaron 24 perfiles considerados aptos para continuar en el proceso de elección.

“Creemos que hicimos un buen trabajo como comisión multipartidaria”, expresó el congresista, al señalar que entre los seleccionados hay personas sin vínculos políticos marcados y con amplia capacidad profesional, así como representantes de distintas corrientes partidarias.

Entre los nombres mencionados figuran Germán Leitzelar, Fátima Mena, Félix Ávila y Karen Guandique, entre otros perfiles incluidos en la nómina final.

El parlamentario indicó que ahora corresponde al pleno del Congreso Nacional y a los líderes de los partidos políticos alcanzar consensos para conformar las ternas definitivas tanto para el Consejo Nacional Electoral (CNE) como para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

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También reveló que únicamente en el caso que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López soliciten licencia, el Congreso tendría que elegir nuevos integrantes y suplentes de la lista de candidatos para completar ambas instituciones electorales. AD